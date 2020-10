Diego Passoni: “L’outing è una forma di violenza, una cosa orrenda. Il coming out è un gesto politico” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “L’outing è una forma di violenza, è una cosa orrenda“. Diego Passoni è categorico quando si parla di coming out e outing, ha le idee chiare e non ha paura di metterci la faccia. Del resto l’ha fatto già vent’anni fa, rivelando di essere omosessuale quando tutti i personaggi preferivano trincerarsi dietro la formula ipocrita del “si sa ma non si dice”. Ecco cosa pensa del coming out di Gabriel Garko e del gossip su Massimiliano Morra lo speaker di Radio Deejay, che sabato 10 ottobre condurrà #OraBasta, dalle 15 in piazza della Scala, la manifestazione voluta da I Sentinelli di Milano per sollecitare l’approvazione della legge contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “L’outing è unadi, è una“.è categorico quando si parla diout e outing, ha le idee chiare e non ha paura di metterci la faccia. Del resto l’ha fatto già vent’anni fa, rivelando di essere omosessuale quando tutti i personaggi preferivano trincerarsi dietro la formula ipocrita del “si sa ma non si dice”. Eccopensa delout di Gabriel Garko e del gossip su Massimiliano Morra lo speaker di Radio Deejay, che sabato 10 ottobre condurrà #OraBasta, dalle 15 in piazza della Scala, la manifestazione voluta da I Sentinelli di Milano per sollecitare l’approvazione della legge contro ...

