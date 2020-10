Covid, per App Immuni 8 milioni di download (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono praticamente 8 milioni gli italiani che hanno scaricato la App Immuni, arrivata a quota 7.955.418 download. Un dato che, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute all’8 ottobre, continua la sua crescita costante soprattutto nell’ultima settimana. Da venerdì 2 ottobre, parallelamente all’aumento dei casi di Covid in Italia, si sono registrati circa 1,2 milioni di download. Sono state 7.884 le notifiche inviate (1.166 in più di ieri) – si legge sul sito dell’applicazione per il tracciamento dei contatti dei casi di Covid – e 445 gli utenti positivi che hanno condiviso le informazioni, a prescindere dalla notifica di esposizione. “L’applicazione Immuni ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono praticamente 8gli italiani che hanno scaricato la App, arrivata a quota 7.955.418. Un dato che, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute all’8 ottobre, continua la sua crescita costante soprattutto nell’ultima settimana. Da venerdì 2 ottobre, parallelamente all’aumento dei casi diin Italia, si sono registrati circa 1,2di. Sono state 7.884 le notifiche inviate (1.166 in più di ieri) – si legge sul sito dell’applicazione per il tracciamento dei contatti dei casi di– e 445 gli utenti positivi che hanno condiviso le informazioni, a prescindere dalla notifica di esposizione. “L’applicazione...

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono positivi al Covid… - Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Italia messa in ginocchio dagli effetti del Covid, ma per i dirigenti di palazzo Chigi arriva l'aumento in busta paga. Alla… - SimonaS1970 : RT @iltrumpo: “Il covid è stato creato per favorire il business delle mascherine”. Certo, non si vendono case, auto, non si va più in vacan… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Effetto Covid, per easyJet primo rosso: un miliardo di dollari in nove mesi Il Sole 24 ORE Covid: Veneto, + 561 contagi da ieri

(ANSA) - VENEZIA, 10 OTT - Contagi in forte crescita anche oggi in Veneto, dove si registrano 561 nuovi casi di positività al Coronavirus, per ...

Covid, Ascierto: «Ci aspettano giorni duri dobbiamo essere responsabili»

Parla il medico del Pascale che ha sperimentato il Tocilizumab: «Il virus non si è affatto indebolito, c’è solo più prevenzione» ...

