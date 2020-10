Covid | il Cts | «Tamponi dai pediatri | altrimenti il sistema va in tilt»

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Genitori e bambini prigionieri in macchina, condannati a code anche di dieci ore nei drive in delle Asl, per eseguire il tampone che consente di tornare a scuola dopo un'assenza causata da...

All'interno del Cts c'è chi ritiene che su questa strategia ... a partire dalla Campania), della mancanza di dati sufficienti e puntuali sui ricoveri per Covid. Ma anche delle regole da fissare, in ...Con i 4458 casi la diffusione del Coronavirus in Italia ha raggiunto livelli che non vedevamo dai mesi più bui, quelli del lockdown. Sopra i 5mila contagi giornalieri non è più possibile tracciare tu ...