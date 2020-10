Coronavirus, Iss: è essenziale evitare aggregazioni pubbliche e private (Di venerdì 9 ottobre 2020) Bisogna “mantenere comportamenti rigorosi”. E’ “essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia”. E’ questa l’allerta che arriva dal monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss.L'articolo Coronavirus, Iss: è essenziale evitare aggregazioni pubbliche e private MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Bisogna “mantenere comportamenti rigorosi”. E’ “eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione perun ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia”. E’ questa l’allerta che arriva dal monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss.L'articolo, Iss: èMeteoWeb.

