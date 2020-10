Bonus bici | il click day è sempre più vicino

Leggi su yeslife

(Di venerdì 9 ottobre 2020)piùil giorno in cui sarà possibile richiedere il, la misura per la quale sono stati stanziati 210milioni di euro. Ilday sarà il 3 novembre. E anche se al momento sono stati stanziati 210milioni di euro, il ministero dell’Ambiente garantisce che nuovi fondi saranno inseriti in Legge di bilancio. Il … L'articolo: ilday èpiùproviene da YesLife.it.