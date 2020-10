Alessia Fabiani risponde al figlio di Alba Parietti Francesco Oppini | “Non mi ha lasciato lui”

(Di venerdì 9 ottobre 2020)ha risposto alle dichiarazioni che il suo ex ediha fatto al Grande Fratello Vip. Infatti, ildiaveva dichiarato che lagli lasciava rose davanti al concessionario e che era stato lui poi a lasciarla, perché era troppo opprimente.ha ricordato in una recente intervista che la relazione tra lei e l’risale a 20 anni fa. Quindi, le sembra strano che lui si ricordi così bene di situazioni così lontane. Nel frattempo, ha tenuto ha smentire alcune cose dette da. Infatti, laha dichiarato di ...

_DAGOSPIA_ : ALESSIA FABIANI SISTEMA FRANCESCO OPPINI: NON È VERO CHE MI ABBIA LASCIATO LUI. E’ FALSO ANCHE CHE… - lucasprezioso : Mi ricordo della Parietti, ai tempi di Alessia Fabiani con Oppini, non la poteva sopportare, figuriamoci con Dayane… - matty_aloud : @fa_buio ha rischiato di lasciarla ad Alessia Fabiani e ha detto MAI PIÙ - xCandyKillerx : Comunque io bimba di Francesco Oppini da quando ero bimba davvero nel 2000 e lui stava con Alessia Fabiani ?? #GFVIP - eppieppi_ : Ma vi ricordate quando Oppini stava con Alessia Fabiani? ??#gfvip -

