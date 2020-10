1 minuto in Borsa 9 ottobre 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial (+2,70%). I più forti ribassi si verificano su Pirelli, che continua la seduta con -3,21%. Scende lo spread, attestandosi a +126 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,72%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciata la Produzione industriale in Italia, pari a 7,7%, e in Francia, dove il valore è 1,3%. Lunedì, in Giappone l’agenda prevede il dato sugli Ordini macchinari core. In Germania martedì i mercati sono in attesa dell’Indice ZEW. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Tele) – Modesta diminuzione per ladi Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial (+2,70%). I più forti ribassi si verificano su Pirelli, che continua la seduta con -3,21%. Scende lo spread, attestandosi a +126 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,72%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciata la Produzione industriale in Italia, pari a 7,7%, e in Francia, dove il valore è 1,3%. Lunedì, in Giappone l’agenda prevede il dato sugli Ordini macchinari core. In Germania martedì i mercati sono in attesa dell’Indice ZEW. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia ...

bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 9 ottobre 2020 - burronoccioline : ma solo io quando ho i dolori da ciclo metto la borsa dell'acqua calda sulla pancia, alzo la maglia e constato che… - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 8 ottobre 2020 - [video] - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 5 ottobre 2020 - [video] - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 6 ottobre 2020 - [video] -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 9 ottobre 2020 - [video] - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano Teleborsa La carbonara come non l’hai mai mangiata. Sana e leggera!

La carbonara è un must della cucina laziale. Ma gli amanti di questo piatto non sono circoscritti solo a questa regione. È un piatto amatissimo in tutto ...

Zazoom Blog un minuto fa

A Carson City in Nevada – a pochi chilometri dalla Gigafactory che costruisce le batterie per Tesla – ha sede la Redwood Materials, una start up creata nel 2017 da J.B. Con la produzione di veicoli… L ...

La carbonara è un must della cucina laziale. Ma gli amanti di questo piatto non sono circoscritti solo a questa regione. È un piatto amatissimo in tutto ...A Carson City in Nevada – a pochi chilometri dalla Gigafactory che costruisce le batterie per Tesla – ha sede la Redwood Materials, una start up creata nel 2017 da J.B. Con la produzione di veicoli… L ...