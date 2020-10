Silent Hill: Shattered Memories potrebbe ricevere un sequel (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sembra che potremmo ricevere un altro gioco di Silent Hill: Shattered Memories nei prossimi anni. Il game director Sam Barlow ha confermato via Twitter che attualmente starebbe gettando le basi per il gioco.Sam Barlow, il director del survival horror del 2009 Silent Hill: Shattered Memories, starebbe lavorando a un sequel di questo titolo sottovalutato. Ciò potrebbe significare che nei prossimi anni avremo un'altra storia di Shattered Memories.Barlow ha confermato la notizia attraverso un tweet visibile più in basso.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sembra che potremmoun altro gioco dinei prossimi anni. Il game director Sam Barlow ha confermato via Twitter che attualmente starebbe gettando le basi per il gioco.Sam Barlow, il director del survival horror del 2009, starebbe lavorando a undi questo titolo sottovalutato. Ciòsignificare che nei prossimi anni avremo un'altra storia di.Barlow ha confermato la notizia attraverso un tweet visibile più in basso.Leggi altro...

