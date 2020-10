Rimedio naturale per le emorroidi: non ci crederai ma questo è il trucco (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le emorroidi sono delle vasodilatazioni che si possono formare sia internamente sia esternamente in prossimità dell’ano. E’ un disturbo che può essere causato da vari fattori come l’alimentazione, la stitichezza, lo stress, una cattiva circolazione con lassità venosa. Rimedio naturale per le emorroidi: non ci crederai ma questo è il trucco 1. L’Alimentazione in caso di emorroidi L’alimentazione rappresenta la prima “cura” per favorire la disinfiammazione delle emorroidi e il loro riassorbimento. Bisogna evitare il consumo di alimenti raffinati, cibi piccanti, paste particolarmente elaborate con sughi, caffè e alcol. Meglio preferire frutta e verdura, succhi e ... Leggi su giornal (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lesono delle vasodilatazioni che si possono formare sia internamente sia esternamente in prossimità dell’ano. E’ un disturbo che può essere causato da vari fattori come l’alimentazione, la stitichezza, lo stress, una cattiva circolazione con lassità venosa.per le: non cimaè il1. L’Alimentazione in caso diL’alimentazione rappresenta la prima “cura” per favorire la disinfiammazione dellee il loro riassorbimento. Bisogna evitare il consumo di alimenti raffinati, cibi piccanti, paste particolarmente elaborate con sughi, caffè e alcol. Meglio preferire frutta e verdura, succhi e ...

Addio ai disturbi femminili con la calendula

Bastano 15 gocce in un bicchiere d'acqua, 3 volte al giorno prima di ogni pasto. La calendula è un rimedio naturale, veloce e senza rischi, per i disturbi ...

Rimedi naturali: le migliori app per la cura del corpo

Dalla App che riconosce l'INCI dei cosmetici al database dei rimedi fai da te e delle piante medicinali: ecco le risorse digitali che aiutano a stare bene.

