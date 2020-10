Premio Nobel a Louise Gluck, l’editore napoletano di ‘Averno’: “Un libro necessario” (Di giovedì 8 ottobre 2020) NAPOLI – “Questo era un libro necessario per il nostro Paese e per la città di Napoli”. Raimondo Di Maio è il fondatore di Dante & Descartes, la libreria editrice con sede nel centro storico di Napoli, l’unica in Italia ad aver pubblicato “Averno” di Louise Gluck, vincitrice del premio Nobel per la Letteratura. Di Maio ha raccontato all’agenzia Dire il motivo che ha spinto una piccola realtà editoriale come la sua a scommettere su Averno. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) NAPOLI – “Questo era un libro necessario per il nostro Paese e per la città di Napoli”. Raimondo Di Maio è il fondatore di Dante & Descartes, la libreria editrice con sede nel centro storico di Napoli, l’unica in Italia ad aver pubblicato “Averno” di Louise Gluck, vincitrice del premio Nobel per la Letteratura. Di Maio ha raccontato all’agenzia Dire il motivo che ha spinto una piccola realtà editoriale come la sua a scommettere su Averno.

