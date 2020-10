Offerte 3: MIA 50 con minuti,sms e 50GB a 7.99 euro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le Offerte 3 continuano ad arricchirsi sempre di più, l’ultima promo in ordine di tempo è MIA 50 che prevede minuti illimitati verso tutti, 100 sms verso tutti e 50GB di internet al prezzo di 7.99 euro al mese, inoltre ad alcuni clienti che possono attivare tale offerta il costo di attivazione sarà completamente gratuito e sarà possibile iniziare a pagare dal secondo mese in poi visto che il primo mese è regalato dal gestore. Possono attivare questa speciale promozione tre gli utenti che ricevono tale messaggio inviato dall’operatore: “Scegli MIA 50, l’offerta speciale che ti abbiamo riservato: 50 Giga, minuti illimitati e 100 SMS a 7.99 euro al mese. Nessun costo di attivazione e il primo mese è gratis! Per aderire ... Leggi su promotelefoniche (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le3 continuano ad arricchirsi sempre di più, l’ultima promo in ordine di tempo è MIA 50 che prevedeillimitati verso tutti, 100 sms verso tutti edi internet al prezzo di 7.99al mese, inoltre ad alcuni clienti che possono attivare tale offerta il costo di attivazione sarà completamente gratuito e sarà possibile iniziare a pagare dal secondo mese in poi visto che il primo mese è regalato dal gestore. Possono attivare questa speciale promozione tre gli utenti che ricevono tale messaggio inviato dall’operatore: “Scegli MIA 50, l’offerta speciale che ti abbiamo riservato: 50 Giga,illimitati e 100 SMS a 7.99al mese. Nessun costo di attivazione e il primo mese è gratis! Per aderire ...

rosetylercms : la versione: 'Lì i nostri antenati offrivano il trofeo di vittoria e sacrificavano ogni tipo di cose sacre proprio… - tarallaz : @untim3ly Ti consiglio di prepararti un bel cv così lo puoi inviare dove vuoi ? non so cosa stai cercando però vedi… - herquarterback : una mia amica del liceo adesso ha 115k su insta e fa la pseudo influencer, praticamente va a giro a sponsorizzare i… - 74_greta : @Renato19571 Davvero! Ora lo consiglio a mia cugina che deve fare tampone...poi con le offerte dei voli forse spend… - crixalide : @antarrtica ho visto, solo che vorrei aspettare il black friday perché non ho troppa urgenza e magari trovo offerte… -

Ultime Notizie dalla rete : Offerte MIA Novità WindTre Per Te: Giga Boom con fino a 150 Giga, offerte su seconda SIM e Operazione 0,99 MondoMobileWeb.it Oyinda è Pronta per il Suo Impero

From ELLE. Questo anno ha offerto a molti artisti la rara opportunità di rallentare, riflettere su ciò che apprezzano di più e approfondire il loro processo creativo. "Coming u ...

Tacopina: “Catania città emozionante, spero che l’affare si farà”

Intervistato da Goal Italia, Joe Tacopina ha spiegato in maniera più approfondita il suo interesse nel rilevare il Catania, fornendo anche qualche dettaglio sulla trattativa: “La mia priorità è quella ...

From ELLE. Questo anno ha offerto a molti artisti la rara opportunità di rallentare, riflettere su ciò che apprezzano di più e approfondire il loro processo creativo. "Coming u ...Intervistato da Goal Italia, Joe Tacopina ha spiegato in maniera più approfondita il suo interesse nel rilevare il Catania, fornendo anche qualche dettaglio sulla trattativa: “La mia priorità è quella ...