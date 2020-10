Napoli | controlli anti-covid della Polizia | chiuse due locali

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 8 ottobre 2020). Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Santa Chiara, zona interessata dalla “movida”, dove sono state identificate 64 persone di cui una sanzionata poiché non indossava la mascherina. Gli operatori hanno notato in via Santa Chiara un bar, al cui interno vi erano … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.