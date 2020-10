Monza | due calciatori positivi al coronavirus

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilarriva anche al, o meglio, colpisce anche idopo aver colpito nelle scorse settimane il patron Silvio Berlusconi. La società ha comunicato, infatti, latà di dueche risultato asintomatici.: 2alcaption id="attachment 1033929" align="alignnone" width="664"(twitter)/caption"A.C.comunica che dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi dità al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. I due giocatori, completamente asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. ...