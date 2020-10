Luigi Berlusconi | quello che non sapete sul più atipico dei figli del Cav | il suo segreto svelato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Milan aveva appena vinto il primo scudetto dell'erae suo papà aveva già molte vite professionali alle spalle quando nacque lui,, ilo del Cav, che ieri è convolato a giuste nozze con la fidanzata Federica Fumagalli. Il matrimonio in forma privata e blindatissimo, con soli quaranta invitati, svoltosi tra la chiesa di Sant' Ambrogio a Milano e una cena nuziale nella residenza di Macherio, un po' riassume la personalità del; piccolo e, che meno di tutti ama l'esposizione mediatica:o del re della tv, si tiene ben alla larga dalla tv. Strano a dirsi per un giovane della sua età,, 32 anni, non ha profili social e le sue foto si ...