Il Cnr protagonista dell’Internet Festival 2020 con 13 eventi

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Dall’8 all’11 ottobre il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) partecipa ai quattro giorni di Internet, la manifestazione che, a Pisa, dove è nato l’internet italiano, da dieci anni si indaga il web con decine di esperti internazionali, panel, laboratori, contest e appuntamenti culturali. Il Consiglio nazionale delle ricerche ha presentato un ventaglio di 13sia in presenza che in streaming con il coinvolgimento dell’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit), dell’Istituto di scienze e tecnologie dell’informazione (Cnr-Isti), dell’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (Cnr-Ieiit), dell’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (Cnr-Ittig), del Registro .it e della Fondazione ...