Il cane rischia di morire | Fedez paga l’intervento alla padrona

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il suodi, il bellissimo gesto dinon può resistere al richiamo di Leo, che in questo caso non è Leone, suo figlio, ma un bel cagnetto che a 10 annidiper via di due ernie bilaterali che stanno lentamente schiacciando la sua prostata, ciò comporterebbe un blocco intestinale. Il cagnolone dovrebbe subire due interventi diversi nella stessa operazione, il suo è un vero e proprio codice rosso, ma la suanon può permetterselo e, per questo, ha lanciato da poco una raccolta fondi online per avere un aiuto. E, a sorpresa, ha versato 602 euro (l’intera somma) per sostenere i costi dell’operazione, un meraviglioso gesto di ...