Flash News dell’8 Ottobre 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus: impennata di contagi. Ieri, in Italia, mai così tanti dal 16 aprile: oltre 3.500 i nuovi casi e 31 le vittime. Campania e Lombardia sono le regioni che preoccupano maggiormente. Stretta del Governo sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto per limitare la diffusione del virus. Intanto, lunghe code nelle strutture ospedaliere e drive-in per fare i tamponi;Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ringrazia le regioni per la collaborazione nella battaglia contro il virus. Conte trova ad appellarsi al senso di responsabilità di tutti e annuncia “novità sui test rapidi“.La maggioranza appoggia la stretta decisa dal Governo per affrontare la nuova impennata della pandemia. Critiche, invece, dalle opposizioni che accusano l’esecutivo di essersi mosso in ritardo;Situazione sempre più preoccupante per i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus: impennata di contagi. Ieri, in Italia, mai così tanti dal 16 aprile: oltre 3.500 i nuovi casi e 31 le vittime. Campania e Lombardia sono le regioni che preoccupano maggiormente. Stretta del Governo sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto per limitare la diffusione del virus. Intanto, lunghe code nelle strutture ospedaliere e drive-in per fare i tamponi;Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ringrazia le regioni per la collaborazione nella battaglia contro il virus. Conte trova ad appellarsi al senso di responsabilità di tutti e annuncia “novità sui test rapidi“.La maggioranza appoggia la stretta decisa dal Governo per affrontare la nuova impennata della pandemia. Critiche, invece, dalle opposizioni che accusano l’esecutivo di essersi mosso in ritardo;Situazione sempre più preoccupante per i ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Premio Nobel per la Pace assegnato al Programma alimentare mondiale Il prest… - informatori_it : l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha accettato di rivedere la domanda di autorizzazione all’immissione in co… - informatori_it : Il rapido incremento dei casi registrati dal 4 ottobre, pari al 155% nell’ultima settimana, ha fatto scattare l’esi… - informatori_it : Quindici dipendenti in servizio nelle sale operatorie a Luino trovati positivi, ma solo uno è sintomatico. Ad Anger… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News AS ROMA FLASH NEWS - Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto Giallorossi.net FLASH NEWS - Il calcio corre ai ripari: possibile allargamento delle liste?

Il calcio italiano corre ai ripari contro il Covid-19. Si va verso l’allargamento delle liste per le squadre di Serie A e Serie B a 30 calciatori. Una proposta al vaglio degli organi ...

Wonder Woman 1984, Patty Jenkins: “Il mio film non andrà in streaming. Sarebbe la morte del cinema”

Wonder Woman 1984 ha avuto un iter piuttosto sfortunato finora. Inizialmente destinato all'uscita nei cinema il 13 dicembre 2019, è stato prima spostato ...

Il calcio italiano corre ai ripari contro il Covid-19. Si va verso l’allargamento delle liste per le squadre di Serie A e Serie B a 30 calciatori. Una proposta al vaglio degli organi ...Wonder Woman 1984 ha avuto un iter piuttosto sfortunato finora. Inizialmente destinato all'uscita nei cinema il 13 dicembre 2019, è stato prima spostato ...