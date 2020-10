F1, GP Eifel. Leclerc: “Aggiornamenti? Andiamo nella direzione giusta” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Abbiamo analizzato bene il problema ma non c’è una soluzione miracolosa: servirà un po’ di tempo ma sicuramente andremo nella direzione giusta”. Queste le parole di Charles Leclerc alla vigilia del GP dell’Eifel a proposito degli aggiornamenti della SF1000. “Condizioni? Non so se ci danneggeranno – ha proseguito il pilota Ferrari a Sky Sport – Abbiamo sempre fatto fatica quando faceva freddo e non abbiamo mai gareggiato con temperature così basse”. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Abbiamo analizzato bene il problema ma non c’è una soluzione miracolosa: servirà un po’ di tempo ma sicuramente andremogiusta”. Queste le parole di Charlesalla vigilia del GP dell’a proposito degli aggiornamenti della SF1000. “Condizioni? Non so se ci danneggeranno – ha proseguito il pilota Ferrari a Sky Sport – Abbiamo sempre fatto fatica quando faceva freddo e non abbiamo mai gareggiato con temperature così basse”.

Queste le parole di Charles Leclerc alla vigilia del GP dell’Eifel a proposito degli aggiornamenti della SF1000. “Condizioni? Non so se ci danneggeranno – ha proseguito il pilota Ferrari a Sky Sport – ...

Queste le parole di Charles Leclerc alla vigilia del GP dell'Eifel a proposito degli aggiornamenti della SF1000. "Condizioni? Non so se ci danneggeranno – ha proseguito il pilota Ferrari a Sky Sport – Abbiamo sempre fatto fatica quando faceva freddo e non abbiamo mai gareggiato con temperature così basse".