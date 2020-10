Dipendente Asl positivo: domani chiuso il distretto di via Perasso (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTra i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio c’è anche un Dipendente della Asl di Benevento. Il contagio è stato accertato questo pomeriggio, con l’esito del tampone, e subito sono scattate le misure prudenziali. Nella giornata di domani, dunque, il distretto di via Perasso – dove lavora l’uomo risultato positivo al Covid – resterà chiuso per consentire la sanificazione dei locali. Nelle prossime ore, ovviamente, saranno sottoposti a tampone i dipendenti della struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTra i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio c’è anche undella Asl di Benevento. Il contagio è stato accertato questo pomeriggio, con l’esito del tampone, e subito sono scattate le misure prudenziali. Nella giornata di, dunque, ildi via– dove lavora l’uomo risultatoal Covid – resteràper consentire la sanificazione dei locali. Nelle prossime ore, ovviamente, saranno sottoposti a tampone i dipendenti della struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

