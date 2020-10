Da Cicciolina a Prodi | ripristinati i vitalizi tagliati | una bella staffilata ai demagoghi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Gli ex senatori ai quali erano statili riavranno tutti indietro, e con gli arretrati. Con il deposito delle motivazioni il 5 ottobre è diventata infatti esecutiva la sentenza di giugno che ha annullato il taglio del 60% dell’ottobre 2018.Il tribunale interno del senato, la cosiddetta ‘commissione contenziosa’ formata dal presidente Giacomo Caliendo (Forza Italia), Simone Pillon (Lega), Alessandra Riccardi (ex M5s, ora Lega) e da due giuristi, fra cui il relatore Giuseppe Dalla Torre, ha dovuto ammettere che il taglio voluto dai grillini (ma festeggiato ufficialmente da quasi tutti i partiti) “si discosta sensibilmente dai paradigmi costituzionali in materia di certezza del diritto, legalità, eguaglianza, solidarietà, laddove tocca retroattivamente i criteri di calcolo in base ai quali fu ...