Calciomercato Juventus, Marcelo via dal Real Madrid: Paratici si inserisce (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Juventus starebbe pensando seriamente al colpo Marcelo dal Real Madrid. Il brasiliano è da diverso tempo negli obiettivi della dirigenza bianconera. Non è mistero che si sia creato da tempo un intreccio Torino-Madrid composto da sfide sia in campo che sul mercato. Dalla Spagna sono arrivati in Italia diversi giocatori di spessore, come la stella Cristiano Ronaldo, e ben presto potrebbe giungere in bianconero anche il terzino dei blancos che, secondo Diario Gol, avrebbe chiesto al club di andare via la prossima stagione. Marcelo tra l’altro sarebbe propenso a giocare con la Vecchia Signora, dove ritroverebbe il caro amico CR7. Il prossimo maggio il terzino della Nazionale verdeoro compirà 33 anni e giocare di nuovo con il portoghese vorrebbe dire ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lastarebbe pensando seriamente al colpodal. Il brasiliano è da diverso tempo negli obiettivi della dirigenza bianconera. Non è mistero che si sia creato da tempo un intreccio Torino-composto da sfide sia in campo che sul mercato. Dalla Spagna sono arrivati in Italia diversi giocatori di spessore, come la stella Cristiano Ronaldo, e ben presto potrebbe giungere in bianconero anche il terzino dei blancos che, secondo Diario Gol, avrebbe chiesto al club di andare via la prossima stagione.tra l’altro sarebbe propenso a giocare con la Vecchia Signora, dove ritroverebbe il caro amico CR7. Il prossimo maggio il terzino della Nazionale verdeoro compirà 33 anni e giocare di nuovo con il portoghese vorrebbe dire ...

