Belen Rodriguez | lancio di bottiglie contro i paparazzi dal fidanzato Antonio Spinalbese

(Di giovedì 8 ottobre 2020)esce colche se la prende con iche li seguono.dopo aver messo fine (per la seconda volta) al matrimonio con Stefano De Martino...

Italia_Notizie : Raptus del fidanzato di Belen Rodriguez: scaglia una bottiglia contro i paparazzi - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Belen Rodriguez: 'La Ferragni è la numero uno incontrastata' - zazoomblog : Cecilia e Belen Rodriguez più hot che mai svelano i nuovi costumi - #Cecilia #Belen #Rodriguez #svelano… - infoitcultura : Da Sonia Bruganelli a Belen Rodriguez: gli haters si scagliano contro i Vip - seengodinamir : lupo Alberto spara a Belen Rodriguez prima di morire con lo smoking in mezzo al prato inghiottito da un rinoceronte gigante -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Il rapporto tra Belen Rodriguez e i paparazzi non è mai stato facile, né tantomeno lo è stato per i fidanzati che sono stati al fianco della showgirl da quando ha raggiunto la popolarità in Italia.Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono perseguitati dai paparazzi, e a quanto pare lui è andato su tutte le furie.