58enne schiacciato da una recinzione | morto sul colpo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 ottobre, intorno alle ore 18:00, in via Cupicci, a Montelibretti, dove un uomo èdopo che gli è crollata addosso unadove qualche giorno prima, a causa del maltempo, si era abbattuta una grossa quercia. La vittima, Carlo Conforti, 58 anni, stava tagliando il tronco del grosso albero, che era poggiato sul cancello. Ma, mentre lavorava, laha ceduto sotto il peso dell’albero, schiacciandolo e non lasciandogli scampo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, per il quale non c’era però più nulla da fare. Presenti sia un’ambulanza che l’eliambulanza, oltre ai carabinieri della Stazione di Montelibretti. su Il Corriere della Città.