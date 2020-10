Va in Turchia per lo sbiancamento dei denti e muore: in coma i suoi due amici (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Va in Turchia per lo sbiancamento dei denti e muore: in coma i due amici Vero e proprio mistero in Turchia, dove un gruppo di tre amici originari dell’Irlanda del Nord si erano recati per fare uno sbiancamento ai denti: uno di loro, Richard Molloy di 33 anni, è morto mentre gli altri due turisti, Declan Carson e Aaron Callaghan, sono finiti in coma. Non è ancora chiaro quale sia l’esatta dinamica dell’accaduto: ciò che è certo è che i tre, dopo aver volato verso la città portuale meridionale di Marmaris da Ardoyne (nord di Belfast), sono stati molto male. Secondo le prime indiscrezioni, riportate dai giornali anglosassoni, sembra che i tre ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Va inper lodei: ini dueVero e proprio mistero in, dove un gruppo di treoriginari dell’Irlanda del Nord si erano recati per fare unoai: uno di loro, Richard Molloy di 33 anni, è morto mentre gli altri due turisti, Declan Carson e Aaron Callaghan, sono finiti in. Non è ancora chiaro quale sia l’esatta dinamica dell’accaduto: ciò che è certo è che i tre, dopo aver volato verso la città portuale meridionale di Marmaris da Ardoyne (nord di Belfast), sono stati molto male. Secondo le prime indiscrezioni, riportate dai giornali anglosassoni, sembra che i tre ...

