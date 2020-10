Under 21, due positivi al Covid. Allenamento annullato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due giocatori positivi al Coronavirus nella nazionale Under 21 . Gli azzurrini sono in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due giocatorial Coronavirus nella nazionale21 . Gli azzurrini sono in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l'...

Doccia fredda nella Nazionale under 21 di calcio, che in questi giorni si stava allenamento a Tirrenia (Pisa) in vista della partita di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto ...

