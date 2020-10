Ufficialmente seconda ondata, contagi e vittime: un bollettino che fa paura. Come se l'estate non ci fosse stata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un bollettino che fa paura, quello relativo all'emergenza coronavirus diffuso dalla protezione civile oggi, mercoledì 7 ottobre: oltre 1.000 contagi in più rispetto alla vigilia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore, infatti, si attestano a 3.678, il massimo dallo scorso 24 aprile. In un giorno sono state registrate 31 vittime, il massimo dallo scorso 21 giugno. Insomma, Come se l'estate non ci fosse stata. Ieri, 6 ottobre, si erano registrate 28 vittime e 2.677 nuovi casi. Oggi, 7 ottobre, il rapporto tra test e positivi si assesta alla allarmante quota di 2,9 per cento (125mila i tamponi effettuati). Salgono di 18 unità anche i ricoveri nelle terapie intensive. I pazienti ricoverati con sintomi salgono di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unche fa, quello relativo all'emergenza coronavirus diffuso dalla protezione civile oggi, mercoledì 7 ottobre: oltre 1.000in più rispetto alla vigilia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore, infatti, si attestano a 3.678, il massimo dallo scorso 24 aprile. In un giorno sono state registrate 31, il massimo dallo scorso 21 giugno. Insomma,se l'non ci. Ieri, 6 ottobre, si erano registrate 28e 2.677 nuovi casi. Oggi, 7 ottobre, il rapporto tra test e positivi si assesta alla allarmante quota di 2,9 per cento (125mila i tamponi effettuati). Salgono di 18 unità anche i ricoveri nelle terapie intensive. I pazienti ricoverati con sintomi salgono di ...

Genoa, ancora tutti positivi i 17 calciatori contagiati: il comunicato

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Genoa precisa (al contrario di quanto emerso nelle ultime ore) che nessuno dei 17 calciatori positivi si è negativizzato. Sono dieci i ...

The Cleaner: Amazon ordina una nuova serie prodotta da Orlando Bloom

Amazon ha ordinato ufficialmente The Cleaner ... Ricordiamo che attualmente Orlando Bloom tornerà su Prime Video con la seconda stagione di Carnival Row.

