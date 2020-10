Tarassaco | riduce l’infiammazione e combatte il colesterolo alto

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilè un’erba medicinale conosciuta già in tempi molto antichi, e sono diverse le sue proprietà benefiche per la nostra salute. Utilizzata spesso sotto forma di radice essiccata oppure per tisane e decotti, questa pianta è ricca di elementi fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Il suo profilo nutrizionale è molto interessante: a fronte di appena 45 calorie per una porzione di 100 grammi, ilcontiene vitamine, sali minerali e una buona quantità di fibre. Queste ultime hanno importanti benefici per l’intestino, favorendone il transito endo la stitichezza; sono inoltre un ottimo rimedio contro il gonfiore addominale e i disturbi digestivi in generale. Ilsvolge anche un’azione tonica nei confronti ...