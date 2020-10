Skriniar è rimasto all'Inter, lungo colloquio con Conte: il retroscena (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milan Skriniar sembrava destinato a cambiare aria. Il calciatore è rimasto in nerazzurro fortemente voluto da Conte. Leggi su 90min (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milansembrava destinato a cambiare aria. Il calciatorein nerazzurro fortemente voluto da

marcoconterio : ?????? Offerta del #PSG per Milan Skriniar dell'#Inter. Prestito gratuito con diritto di riscatto a 45. L'Inter ha de… - TuttoMercatoWeb : TMW - L'ultima offerta del PSG per Skriniar: prestito con diritto di riscatto a 45 milioni. No dell'Inter - Sport_Mediaset : #Inter, il #Tottenham molla #Skriniar e punta #Rudiger #Mourinho vira sul tedesco del #Chelsea - MagicoMagicoEmi : RT @skskriniar: Tifosi del Tottenham che aspettano Skriniar a gennaio ma non sanno che gli aspetteranno solo badilate sui denti - riddick1979 : Il mio capitano sta tornando. #Skriniar ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Skriniar è Inter, Skriniar l’esempio. Nainggolan, Brozovic, Eriksen: adesso battete un colpo La Gazzetta dello Sport Skriniar è rimasto all'Inter, lungo colloquio con Conte: il retroscena

Milan Skriniar sembrava destinato a cambiare aria. Il calciatore è rimasto in nerazzurro fortemente voluto da Conte.

Calciomercato Inter, chiamata da Manchester | Scambio pazzesco: Juve ko

Antonio Conte propone lo scambio al Manchester United: il colpo di calciomercato invernale può portare Skriniar in Inghilterra e Pogba a Milano.

Milan Skriniar sembrava destinato a cambiare aria. Il calciatore è rimasto in nerazzurro fortemente voluto da Conte.Antonio Conte propone lo scambio al Manchester United: il colpo di calciomercato invernale può portare Skriniar in Inghilterra e Pogba a Milano.