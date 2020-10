Serie C, pari tra Matelica e Sudtirol. Testa a testa tra Carrarese e Lecco (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si è conclusa da poco la terza giornata di Serie C. Ecco tutti i risultati di questo turno tra conferme e sorprese al vertice.GIRONE ASi rilancia il Grosseto che passa sul campo della Lucchese. Torna in zona playoff anche la Pro Patria che vince sul campo dell'Olbia. pari tra Pistoiese e Pergolettese. I lombardi restano attorno alle prime otto posizioni. Smuovono la classifica i toscani. Carrarese e Lecco vincono le rispettive partite e si issano in testa alla classifica. Seguono distanti un solo punto Novara, Renate, Grosseto, Como e Juventus U23.Lucchese-Grosseto 0-2Olbia-Pro Patria 0-1Pistoiese-Pergolettese 1-1Piacenza-Livorno 2-0Albinoleffe-Pro Sesto 0-1Carrarese-Pontedera 2-1Lecco-Alessandria 2-1Novara-Giana Erminio 2-1Renate-Pro Vercelli ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si è conclusa da poco la terza giornata diC. Ecco tutti i risultati di questo turno tra conferme e sorprese al vertice.GIRONE ASi rilancia il Grosseto che passa sul campo della Lucchese. Torna in zona playoff anche la Pro Patria che vince sul campo dell'Olbia.tra Pistoiese e Pergolettese. I lombardi restano attorno alle prime otto posizioni. Smuovono la classifica i toscani.vincono le rispettive partite e si issano inalla classifica. Seguono distanti un solo punto Novara, Renate, Grosseto, Como e Juventus U23.Lucchese-Grosseto 0-2Olbia-Pro Patria 0-1Pistoiese-Pergolettese 1-1Piacenza-Livorno 2-0Albinoleffe-Pro Sesto 0-1-Pontedera 2-1-Alessandria 2-1Novara-Giana Erminio 2-1Renate-Pro Vercelli ...

