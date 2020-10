Puglia, focolai: i 36 del “Don Uva” di Foggia, i 19 della scuola di Taranto Corona virus: due casi in un istituto di Bari, uno studente undicenne di Brindisi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A Foggia 27 ospiti e nove operatori del “Don Uva” positivi a test Corona virus. Sintomi non gravi per tutti, procedure attuate con dovizia dai responsabili della struttura sociosanitaria. Taranto: i 18 casi di ieri, della scuola “Maria Pia” (17 in una sola classe) si aggiungono al primo caso risalente a giorni fa. Mario Balzanelli, tarantino coordinatore nazionale del 118, ritiene insufficiente coprire naso e bocca in aula e ritiene più adeguata, a scuola, la visiera. Due casi nella scuola “Piccinni” di Bari, uno studente undicenne della “Salvemini” di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A27 ospiti e nove operatori del “Don Uva” positivi a test. Sintomi non gravi per tutti, procedure attuate con dovizia dai responsabilistruttura sociosanitaria.: i 18di ieri,“Maria Pia” (17 in una sola classe) si aggiungono al primo caso risalente a giorni fa. Mario Balzanelli, tarantino coordinatore nazionale del 118, ritiene insufficiente coprire naso e bocca in aula e ritiene più adeguata, a, la visiera. Duenella“Piccinni” di, uno“Salvemini” di ...

infoitinterno : Coronavirus, record di 151 nuovi casi in Puglia. L'Asl Bari: «Riallineati dati di alcuni focolai» - piazzasalento : Sono 14 e sotto controllo i focolai Covid in Puglia, l’ultima in una Residenza per anziani nel Foggiano ??… - infoitinterno : Coronavirus, focolai sotto controllo: 83 nuovi contagi e un decesso oggi in Puglia - Ostuni - GiornaleBio : Emergenza Covid-19: indicazioni operative per la gestione di casi e focolai nelle scuole e nelle università della r… - OstuniNews : Coronavirus, focolai sotto controllo: 83 nuovi contagi e un decesso oggi in Puglia - -