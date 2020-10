Oncologo De Braud,: "Cellule malate eterogenee vanificano trattamenti" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "Il tumore della mammella ha sempre avuto diverse possibilità di cura, ma è una malattia che tende spesso a cronicizzare e non a guarire, e questo perché è molto complessa dal punto di vista biologico". Così Filippo De Braud, professore di Oncologia medica e direttore della scuola di specialità in Oncologia all'Università Statale di Milano, ha commentato la situazione della cura nel cancro del seno metastatico durante la presentazione, a Milano, della campagna promossa da Novartis 'È tempo di vita', che quest'anno ha il focus sulla centralità dell'alimentazione nella terapia. "Il cancro al seno metastatico - ha concluso De Braud - può essere molto sensibile a tanti trattamenti come quelli ormonali, la chemioterapia, ora ci stiamo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "Il tumore della mammella ha sempre avuto diverse possibilità di cura, ma è una malattia che tende spesso a cronicizzare e non a guarire, e questo perché è molto complessa dal punto di vista biologico". Così Filippo De, professore di Oncologia medica e direttore della scuola di specialità in Oncologia all'Università Statale di Milano, ha commentato la situazione della cura nel cancro del seno metastatico durante la presentazione, a Milano, della campagna promossa da Novartis 'È tempo di vita', che quest'anno ha il focus sulla centralità dell'alimentazione nella terapia. "Il cancro al seno metastatico - ha concluso De- può essere molto sensibile a tanticome quelli ormonali, la chemioterapia, ora ci stiamo ...

Così Filippo De Braud, professore di Oncologia medica e direttore della scuola di specialità in Oncologia all'Università Statale di Milano, ha commentato la situazione della cura nel cancro del seno ...

Come cambia (e come dovrebbe cambiare) la sanità . Parla l’oncologo Filippo de Braud

Investimenti in sanità non sono costi: "C'è sempre un ritorno economico". Tagliare la spesa farmaceutica? "Cattiva amministrazione costa più dei farmaci" ...

Investimenti in sanità non sono costi: "C'è sempre un ritorno economico". Tagliare la spesa farmaceutica? "Cattiva amministrazione costa più dei farmaci"