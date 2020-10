Mattarella conferisce la medaglia d’oro al Valor Civile alla memoria di Willy Monteiro Duarte “Luminoso esempio di generosità | altruismo | coraggio e non comune senso civico”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato oggi, su proposta del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il decreto di conferimento dellad’oro aldi, il 21enne della provincia di Frosinone ucciso la notte del 6 settembre scorso durante un pestaggio a Colleferro. “Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione – si legge nelle motivazione del conferimento rese note in serata dal Quirinale -, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un’accesa discussione. Mentre si ...