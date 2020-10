Mascherine all'aperto, le multe restano da 400 a mille euro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non c'è alcun inasprimento delle sanzioni per chi viola le regole anti-contagio, incluso l'obbligo di tenere la mascherina all'aperto contenuto nel decreto approvato dal Cdm in vista del nuovo Dpcm. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non c'è alcun inasprimento delle sanzioni per chi viola le regole anti-contagio, incluso l'obbligo di tenere la mascherina all'contenuto nel decreto approvato dal Cdm in vista del nuovo Dpcm. ...

Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : Dall'obbligo di mascherine all'aperto alla proroga dello #statodiemergenza: il ministro #Speranza ha illustrato le… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso il Cdm martedì per la proroga dello stato d'emergenza | Il Dpcm: obbligo di mascherine all'apert… - jacopo_iacoboni : scusate, nella confusione politica in cui è avvolta ogni azione del governo, non so se alla fine ho capito bene. M… - luca_p74 : RT @IlariaBifarini: Le mascherine all’aperto sempre e ovunque non hanno alcun fondamento logico né scientifico. Servono solo ad alimentare… -