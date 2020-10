Marco Carta, arriva la sentenza in corte d’appello (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Marco Carta è stato assolto in appello per il furto delle magliette alla Rinascente di Milano. La richiesta di condanna della procura generale era stata di otto mesi di carcere. Il cantante ha affrontato il processo d'appello per la vicenda del furto di alcune magliette dai grandi magazzini La Rinascente di Milano. Il cantante sardo, vincitore della trasmissione Amici e del Festival di Sanremo nel 2009, il 31 ottobre dello scorso anno era stato assolto dall'accusa di furto aggravato nel processo di primo grado. Il suo avvocato, Simone Ciro Giordano, in una memoria difensiva depositata oggi aveva evidenziato che la procura generale, nell'atto di appello, avrebbe.. (Continua...) "omesso di valutare gli ulteriori elementi evidenziati dalla difesa e riportati in larga parte dal Tribunale, che dimostrano in maniera certa e non ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è stato assolto in appello per il furto delle magliette alla Rinascente di Milano. La richiesta di condanna della procura generale era stata di otto mesi di carcere. Il cantante ha affrontato il processo d'appello per la vicenda del furto di alcune magliette dai grandi magazzini La Rinascente di Milano. Il cantante sardo, vincitore della trasmissione Amici e del Festival di Sanremo nel 2009, il 31 ottobre dello scorso anno era stato assolto dall'accusa di furto aggravato nel processo di primo grado. Il suo avvocato, Simone Ciro Giordano, in una memoria difensiva depositata oggi aveva evidenziato che la procura generale, nell'atto di appello, avrebbe.. (Continua...) "omesso di valutare gli ulteriori elementi evidenziati dalla difesa e riportati in larga parte dal Tribunale, che dimostrano in maniera certa e non ...

