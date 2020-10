La Cina stringe la sua presa sull’Africa sfruttando la crisi indotta dalla pandemia Sul continente il cappio del debiti con Pechino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un lungo striscione si staglia di fronte all’ingresso dell’Ospedale pediatrico di Diamniadio di Dakar: la scritta in cinese e francese proclama: “La Jiangsu Construction Engineering Group Co. Ltd sostiene il Senegal nella lotta al Covid 19”. Sotto, decine di scatoloni di materiale sanitario: maschere, tute, guanti chirurgici e occhiali protettivi, respiratori e altri strumenti tecnici. A presentare la donazione, un gruppo di medici e diplomatici cinesi che scatta le foto di rito con la direttrice dell’ospedale. L’immagine verrà mostrata poche ore dopo sulla pagina Facebook dell’Ambasciata Cinese in Senegal e ridall’agenzia di stampa Xinhua. Scena simile qualche mese prima all’Aeroporto Internazionale della capitale senegalese con centinaia di scatoloni scaricati da un aereo cargo accompagnati da ...