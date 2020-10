Godin: “Per l’Inter ho cambiato modo di giocare” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Diego Godin ritorna sulla sua esperienza all’Inter Direttamente dal ritiro del suo Uruguay, l’ex difensore nerazzurro Diego Godin ha avuto modo di parlare del suo periodo all’Inter, nel corso della conferenza stampa in vista del match contro il Cile. “Vidal non è stato mio compagno in nerazzurro, ma lo conosco come avversario: è uno competitivo, con tanta qualità. Alexis, invece, l’ho anche vissuto da vicino, ha un entusiasmo impressionante. Bisognerà fare attenzione perché in ogni zona del campo fa la differenza”. “All’Inter ho dovuto cambiare il mio modo di giocare per adattarmi a un sistema diverso (la difesa a 3 ndr). Ho cambiato mentalità per poter portare in campo il lavoro ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Diegoritorna sulla sua esperienza all’Inter Direttamente dal ritiro del suo Uruguay, l’ex difensore nerazzurro Diegoha avutodi parlare del suo periodo all’Inter, nel corso della conferenza stampa in vista del match contro il Cile. “Vidal non è stato mio compagno in nerazzurro, ma lo conosco come avversario: è uno competitivo, con tanta qualità. Alexis, invece, l’ho anche vissuto da vicino, ha un entusiasmo impressionante. Bisognerà fare attenzione perché in ogni zona del campo fa la differenza”. “All’Inter ho dovuto cambiare il miodi giocare per adattarmi a un sistema diverso (la difesa a 3 ndr). Homentalità per poter portare in campo il lavoro ...

