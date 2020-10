Giulia De Lellis va in una clinica: l’influencer spiega il motivo su Instagram (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da stamane, Giulia De Lellis si trova presso una clinica in cui rimarrà per tutta la giornata odierna. Lo apprendiamo dalla stessa influencer che ne ha dato notizia attraverso il suo profilo Instagram. Giulia ha deciso di ricoverarsi autonomamente per sottoporsi ad un check-up completo, un controllo generico per monitorare il suo stato di salute globale. Nulla di preoccupante, tiene a precisare la De Lellis che, ciò nondimeno, si dice molto agitata. Ecco la storia pubblicata su Instagram in cui tranquillizza i suoi fan: L'articolo Giulia De Lellis va in una clinica: l’influencer spiega il motivo su Instagram proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da stamane,Desi trova presso unain cui rimarrà per tutta la giornata odierna. Lo apprendiamo dalla stessa influencer che ne ha dato notizia attraverso il suo profiloha deciso di ricoverarsi autonomamente per sottoporsi ad un check-up completo, un controllo generico per monitorare il suo stato di salute globale. Nulla di preoccupante, tiene a precisare la Deche, ciò nondimeno, si dice molto agitata. Ecco la storia pubblicata suin cui tranquillizza i suoi fan: L'articoloDeva in una: l’influencerilsuproviene da Trash Italiano.

gIowtete : Giulia De Lellis è all Humanitas dove lavora mia mamma ok - chiarazanin895 : RT @Viperissima_: #GFVIP 2: Giulia de Lellis, esperta di tendenze #GFVIP 5: Adua del Vesco, esperta in segreti di Pulcinella - FedericaPinna2 : Il cane di Giulia De Lellis ha 71K followers su Instagram Ok - annullataa : RT @Dr4c0h: bimbe della de lellis, lo so che mi leggete, fate un favore ad un amico di giulia, aiutateci, facciamo un'alleanza e vi promett… - FourTragedies : Sitara è la figlia di giulia de lellis e federico fashion style #MatrimonioAPrimaVista -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis, Tina Cipollari aveva previsto il successo dell'influencer Il Messaggero Giulia De Lellis viso deturpato: “Fatico a guardarmi allo specchio”

L’influencer Giulia De Lellis condivide ogni aspetto della sua vita con i fan che la seguono dai tempi in cui era la corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne. Questa volta, la giovane romana ...

Tina Cipollari su Giulia De Lellis: "lei una tosta, ti rimaneva impressa"

Giulia De Lellis è un personaggio in costante ascesa, sul quale anche Tina aveva visto lungo: “Non tutti hanno carisma, non tutti sono telegenici. Lei quando l’ho conosciuta era piccolina ma si vedeva ...

L’influencer Giulia De Lellis condivide ogni aspetto della sua vita con i fan che la seguono dai tempi in cui era la corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne. Questa volta, la giovane romana ...Giulia De Lellis è un personaggio in costante ascesa, sul quale anche Tina aveva visto lungo: “Non tutti hanno carisma, non tutti sono telegenici. Lei quando l’ho conosciuta era piccolina ma si vedeva ...