Flash News del 7 Ottobre 2020

SI dalla Camera dei Deputati del Consiglio dei Ministri alla proroga dello Stato di Emergenza: durerà fino al 31 Gennaio 2021. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dice "Massima attenzione, solo così potremo ripartire";L'unica misura restrittiva decisa dal Governo, al momento, è l'obbligo di mascherina anche all'aperto su tutto il territorio nazionale. Per i trasgressori multe da 400 a 1000 euro. Tensione con le Regioni che chiedono maggiore autonomia nel pomeriggio il confronto con i Governatori;La curva dei contagi da Covid-19 continua a crescere: ieri 2.677 i nuovi casi in 24 ore. In aumento anche i ricoveri nelle terapie intensive. Sotto osservazione i focolai in tutta Italia e attenzione anche nelle scuole;Ancora nessuna decisione sulla partita non giocata Juventus-Napoli, mentre alcuni calciatori bianconeri rischiano una ...

Il calcio italiano corre ai ripari contro il Covid-19. Si va verso l’allargamento delle liste per le squadre di Serie A e Serie B a 30 calciatori. Una proposta al vaglio degli organi ...

Wonder Woman 1984 ha avuto un iter piuttosto sfortunato finora. Inizialmente destinato all'uscita nei cinema il 13 dicembre 2019, è stato prima spostato ...

