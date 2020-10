Adua del Vesco GF Vip, Signorini: «Finissima stratega, me la volevo magnare» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Al timone del GF Vip Alfonso Signorini cerca di mantenere un certo aplomb, ma nel salotto di Casa Chi il conduttore del reality – più libero di esprimersi – non risparmia qualche retroscena: ed è ad Adua Del Vesco che il direttore rivolge la sua attenzione dopo i fatti (e le dichiarazioni) avvenuti nella casa. Usciti allo scoperto per la finta relazione vissuta in passato, Adua e Massimiliano Morra hanno smesso di recitare quel copione portato avanti sin dall’ingresso. Leggi anche >> Eva Grimaldi, la verità su Garko: «L’ho sempre protetto, ci avrei fatto anche un figlio» Adua Del Vesco GF Vip, Signorini senza freni: “Non so cosa ci sia in lei di buono ma…” “Sono entrati ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Al timone del GF Vip Alfonsocerca di mantenere un certo aplomb, ma nel salotto di Casa Chi il conduttore del reality – più libero di esprimersi – non risparmia qualche retroscena: ed è adDelche il direttore rivolge la sua attenzione dopo i fatti (e le dichiarazioni) avvenuti nella casa. Usciti allo scoperto per la finta relazione vissuta in passato,e Massimiliano Morra hanno smesso di recitare quel copione portato avanti sin dall’ingresso. Leggi anche >> Eva Grimaldi, la verità su Garko: «L’ho sempre protetto, ci avrei fatto anche un figlio»DelGF Vip,senza freni: “Non so cosa ci sia in lei di buono ma…” “Sono entrati ...

