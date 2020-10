Una 15enne progettava di uccidere i genitori: un amico dà l'allarme e intervengono i carabinieri (Di martedì 6 ottobre 2020) A quindici anni voleva uccidere mamma e papà, e stava programmando tutto forse con l'aiuto del fidanzatino. Il piano era già stato studiato, ma a farlo saltare è stato un amico della ragazzina che, ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) A quindici anni volevamamma e papà, e stava programmando tutto forse con l'aiuto del fidanzatino. Il piano era già stato studiato, ma a farlo saltare è stato undella ragazzina che, ...

Peter_0T : RT @Gianluc54410558: Il referto medico chiedeva il ricovero urgente ma è stato lasciato agonizzante per due settimane, una vergogna ma qual… - loidomemau : RT @Gianluc54410558: Il referto medico chiedeva il ricovero urgente ma è stato lasciato agonizzante per due settimane, una vergogna ma qual… - 60_cla : RT @Gianluc54410558: Il referto medico chiedeva il ricovero urgente ma è stato lasciato agonizzante per due settimane, una vergogna ma qual… - icemastromatteo : RT @Gianluc54410558: Il referto medico chiedeva il ricovero urgente ma è stato lasciato agonizzante per due settimane, una vergogna ma qual… - QwertyDante : RT @Gianluc54410558: Il referto medico chiedeva il ricovero urgente ma è stato lasciato agonizzante per due settimane, una vergogna ma qual… -