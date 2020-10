Ultraottantenne entra in una concessionaria armato di fucile

(Di martedì 6 ottobre 2020) Unto in unadi Firenze Suddied scattato l'allarme tra i passanti tanto che una persona si è rivolta a una pattuglia della Polizia municipale . ...

Scene da film stamani a Firenze sud, dove un 80enne è entrato in una concessionaria armato di fucile, apparentemente senza cattive intenzioni, ma tanto è bastato a far scattare l’allarme nei passanti ...E' entrato in una concessionaria con un fucile, è stato bloccato e disarmato dalla Polizia Municipale. È successo stamani a Firenze Sud. Protagonista un ultraottantenne, che è entrato in una concessio ...