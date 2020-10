Ultime Notizie Roma del 06-10-2020 ore 08:10 (Di martedì 6 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Luigi in studio la conferma di tutte le misure anti contagio finora previste con l’introduzione dell’obbligo delle mascherine all’aperto e la proroga dello stato di emergenza e per ora nessuna nuova alle attività produttive Questo è quanto prevede il nuovo decreto sul covid questo oggi in consiglio dei ministri secondo quanto avrebbero riferito i ministri Roberto Speranza e Francesco boccia le regioni i comuni le province Intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle norme su sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti Salvini manovra incentivi al lavoro la riforma del il piano cashless contro l’evasione fiscale la nota di aggiornamento al Def prevede un PIL in calo del 9% Nel 2020 con un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Luigi in studio la conferma di tutte le misure anti contagio finora previste con l’introduzione dell’obbligo delle mascherine all’aperto e la proroga dello stato di emergenza e per ora nessuna nuova alle attività produttive Questo è quanto prevede il nuovo decreto sul covid questo oggi in consiglio dei ministri secondo quanto avrebbero riferito i ministri Roberto Speranza e Francesco boccia le regioni i comuni le province Intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle norme su sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti Salvini manovra incentivi al lavoro la riforma del il piano cashless contro l’evasione fiscale la nota di aggiornamento al Def prevede un PIL in calo del 9% Nelcon un ...

fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Parcheggio da 135 posti a Provinciale: Comune e Regione dicono sì) è stato pubblicato… - CorriereCitta : Risveglio da incubo sulla Pontina: auto in fiamme e 7 chilometri di coda -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Oggi Speranza presenta nuovo Dpcm in Parlamento. DIRETTA Sky Tg24 Lazio, mercato senza altri arrivi Immobile rischia la stangata

Grande emergenza in difesa con 5 giocatori infortunati ma la Lazio ha deciso di restare così com’è. Ufficializzato l’olandese Hoedt. Immobile, espulso, contro l’Inter, rischia 3 turni di stop. Oggi la ...

Corea del Sud: coronavirus, bilancio giornaliero ancora inferiore a 100 contagi

Le autorità della Corea del Sud hanno segnalato 75 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bilancio resta così al di sotto ...

Grande emergenza in difesa con 5 giocatori infortunati ma la Lazio ha deciso di restare così com’è. Ufficializzato l’olandese Hoedt. Immobile, espulso, contro l’Inter, rischia 3 turni di stop. Oggi la ...Le autorità della Corea del Sud hanno segnalato 75 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bilancio resta così al di sotto ...