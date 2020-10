Test: sei protettivo o hai bisogno di essere protetto? (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo semplice Test visivo permette di capire se sei una persona forte che tende a proteggere gli altri o se hai bisogno di protezione. L’immagine che vedete sopra può generare un’illusione ottica. Gli elementi del disegno, infatti, sono posizionati appositamente per permettere all’osservatore di vedere delle cose differenti in base alla propria percezione del reale. … Leggi su viagginews (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo semplicevisivo permette di capire se sei una persona forte che tende a proteggere gli altri o se haidi protezione. L’immagine che vedete sopra può generare un’illusione ottica. Gli elementi del disegno, infatti, sono posizionati appositamente per permettere all’osservatore di vedere delle cose differenti in base alla propria percezione del reale. …

andmas01 : RT @Marco_Rizzo: “Ah ma non ce l’ha nessuno quindi a che serve?” “Ah ma devo cancellare 10 video di gattini altrimenti non c’entra” “Ah m… - Pilipo83 : RT @Marco_Rizzo: “Ah ma non ce l’ha nessuno quindi a che serve?” “Ah ma devo cancellare 10 video di gattini altrimenti non c’entra” “Ah m… - caffearturo : RT @Marco_Rizzo: “Ah ma non ce l’ha nessuno quindi a che serve?” “Ah ma devo cancellare 10 video di gattini altrimenti non c’entra” “Ah m… - marta_barone_ : RT @Marco_Rizzo: “Ah ma non ce l’ha nessuno quindi a che serve?” “Ah ma devo cancellare 10 video di gattini altrimenti non c’entra” “Ah m… - elenavilla3 : RT @Marco_Rizzo: “Ah ma non ce l’ha nessuno quindi a che serve?” “Ah ma devo cancellare 10 video di gattini altrimenti non c’entra” “Ah m… -

Ultime Notizie dalla rete : Test sei Coronavirus, aperti due ambulatori all’ospedale Bambino Gesù: partono i test sui più piccoli Fanpage.it Il trasporto ferroviario? Ora punta sull'idrogeno

La Dekra, una società indipendente di testing, ispezione e certificazione, è stata la responsabile dei test, che sono stati effettuati senza la presenza di passeggeri a bordo. In realtà questo ...

La disabilità intellettiva nella “giungla” dei test e dei tamponi. “Servono percorsi adeguati”

ROMA – Per chi ha una disabilità intellettiva o un disturbo dello spettro autistico, per eseguire un tampone o un test salivare è spesso necessaria la sedazione: per questo la necessaria diffusione de ...

La Dekra, una società indipendente di testing, ispezione e certificazione, è stata la responsabile dei test, che sono stati effettuati senza la presenza di passeggeri a bordo. In realtà questo ...ROMA – Per chi ha una disabilità intellettiva o un disturbo dello spettro autistico, per eseguire un tampone o un test salivare è spesso necessaria la sedazione: per questo la necessaria diffusione de ...