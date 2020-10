Rubano mascherine e gel in una scuola, l'ira del sindaco: ''Imbecilli, gli faremo passare la voglia'' (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Vietato rubare il gel igienizzante': i cartelli dentro Palazzo Chigi contro i ladri di disinfettante 30 giugno 2020 Nella notte alcuni ladri sono riusciti ad entrare nei locali della scuola 'Andrea ... Leggi su today (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Vietato rubare il gel igienizzante': i cartelli dentro Palazzo Chigi contro i ladri di disinfettante 30 giugno 2020 Nella notte alcuni ladri sono riusciti ad entrare nei locali della'Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Rubano mascherine Rubano mascherine e gel in una scuola, l'ira del sindaco: ''Imbecilli, gli faremo passare la voglia'' Today.it Moto rubate e una pistola in un garage di Catania, blitz della polizia a Librino

E' stata rinvenuta, occultata tra i tubi dell’acqua, una pistola priva di matricola L'articolo Moto rubate e una pistola in un garage di Catania, blitz della polizia a Librino sembra essere il primo s ...

Scandalo tamponi falsi: infermiera li ruba in ospedale mentre un finto medico forniva certificati di negativitÃ

Facevano tamponi falsi certificando che fossero negativi: sono stati arrestati l'infermiera che li rubava in ospedale e il compagno, che si è finto medico, che li eseguiva ...

Facevano tamponi falsi certificando che fossero negativi: sono stati arrestati l'infermiera che li rubava in ospedale e il compagno, che si è finto medico, che li eseguiva ...