Pirlo | con Chiesa è “Juventus definitiva”

(Di martedì 6 ottobre 2020) È finalmente finito il calciomercato. D’ora in poi si parlerà solo della cosa più importante di tutte: il campo. La Juventus è riuscita in extremis a piazzare alcuni (non tutti) esuberi, vedi De Sciglio al Lione, Rugani al Rennes e Costa al Bayern Monaco. Non tutti perché il dialogo per la rescissione con Sami Khedira non ha portato a nulla, con il tedesco che è rimasto sulla sua posizione di voler rimanere fino al termine del contratto a giugno 2021. Ora, con l’arrivo di Federico, Andreaha la sua Juventus definitiva. CREDIT: juventus.comCome giocherà la Juventus di? Questa è la domanda che si fanno tutti i tifosi. La strada, viste le prime due partite, sembra ben delineata: 3-4-1-2 che diventa 4-4-2 in fase in non possesso. Il gioco delle ...