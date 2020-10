Pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi: resterà nel post quota 100? (Di martedì 6 ottobre 2020) Riforma pensioni, tavolo di incontri tra sindacati e governo, ipotesi, proposte, numeri. Ed intanto i lavoratori guardano con occhio preoccupato a quello che accadrà o che potrebbe accadere. Pensione anticipata, che fine farà? La preoccupazione più grande, al momento, nel sentire avanzare ipotesi che prevedono penalizzazioni e ricalcoli, è quella che possa essere, in qualche modo, peggiorata l’attuale possibilità di quiescenza. Ferma restando la scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021, cosa accadrà alle altre misure attualmente in vigore? Se l’ape sociale sarà prorogata per un anno il 31 dicembre 2021 andrà in scadenza anche questa misura (ma in assenza di proroga scadrebbe a fine 2020). Tutte le altre misure in ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 6 ottobre 2020) Riforma pensioni, tavolo di incontri tra sindacati e governo, ipotesi, proe, numeri. Ed intanto i lavoratori guardano con occhio preoccupato a quello che accadrà o che potrebbe accadere., che fine farà? La preoccupazione più grande, al momento, nel sentire avanzare ipotesi che prevedono penalizzazioni e ricalcoli, è quella che possa essere, in qualche modo, peggiorata l’attuale possibilità di quiescenza. Ferma restando la scadenza dellail 31 dicembre 2021, cosa accadrà alle altre misure attualmente in vigore? Se l’ape sociale sarà prorogata per un anno il 31 dicembre 2021 andrà in scadenza anche questa misura (ma in assenza di proroga scadrebbe a fine 2020). Tutte le altre misure in ...

