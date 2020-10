Non ha la mascherina su bus, 16enne presa a calci in faccia. Ma l’aggressore fa una brutta fine… (Di martedì 6 ottobre 2020) Birmingham, 6 ott – Andrà tutto bene? Se ne può lecitamente dubitare. Il confortante e stucchevole slogan, escogitato in Italia durante i lunghi giorni del lockdown sembra non aver fatto i conti con la natura umana, l’esasperazione e soprattutto l’assorbimento di messaggi apocalittici da parte del cittadino medio, che bombardato di continuo da notizie tremende sul virus viene portato a ergersi a censore, delatore e spesso persino a tutore dell’ordine. Un vizio non solo italiano, a quanto sembra. Un impressionante video ci arriva dall’Inghilterra, in particolare da Birmingham. Nel filmato una ragazza di appena sedici anni sale a bordo di un autobus senza indossare la prescritta mascherina: due uomini hanno da ridire, la additano, la esortano ad indossare il dispositivo e poi prendono a insultarla. Non paghi, e dopo aver finto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Birmingham, 6 ott – Andrà tutto bene? Se ne può lecitamente dubitare. Il confortante e stucchevole slogan, escogitato in Italia durante i lunghi giorni del lockdown sembra non aver fatto i conti con la natura umana, l’esasperazione e soprattutto l’assorbimento di messaggi apocalittici da parte del cittadino medio, che bombardato di continuo da notizie tremende sul virus viene portato a ergersi a censore, delatore e spesso persino a tutore dell’ordine. Un vizio non solo italiano, a quanto sembra. Un impressionante video ci arriva dall’Inghilterra, in particolare da Birmingham. Nel filmato una ragazza di appena sedici anni sale a bordo di un autobus senza indossare la prescritta: due uomini hanno da ridire, la additano, la esortano ad indossare il dispositivo e poi prendono a insultarla. Non paghi, e dopo aver finto ...

Ultime Notizie dalla rete : Non mascherina Mascherina all'aperto, dove non è obbligatoria: moto, bici, auto, giardino e orto Il Messaggero Genitori senza mascherina fuori dalla scuola, multa da 400 euro

non solo non hanno dato ascolto ai ripetuti inviti ad indossare la mascherina formulati dagli agenti, ma si sono messi anche a discutere sulla loro scelta e sulle valutazioni dei governi nazionale e ...

Niente coprifuoco ma fuori casa sempre con la mascherina. Flop maggioranza su numero legale

Niente coprifuoco o nuovi lockdown, nessuna stretta sugli orari di bar e ristoranti, ma fuori casa va sempre portata (e indossata se del caso) la mascherina ... termini all’ultima emergenza-contagi ...

