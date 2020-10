Nadef: Gualtieri, 'in prossimi anni investimenti pubblici su livelli superiori a pre crisi 2008' (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Un ruolo cruciale nel Pnrr sarà svolto dagli investimenti pubblici, che verranno significativamente aumentati nei prossimi anni con l'obiettivo di riportarli su livelli superiori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media europea". Ad affermarlo, nella premessa alla Nadef, è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. "La maggiore disponibilità di risorse finanziarie, unita al miglioramento delle capacità di progettazione, di implementazione e di spesa da parte della pubblica amministrazione - sottolinea -, saranno fondamentali per realizzare un salto di qualità nelle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Un ruolo cruciale nel Pnrr sarà svolto dagli, che verranno significativamente aumentati neicon l'obiettivo di riportarli susia a quelli precedenti ladelsia alla media europea". Ad affermarlo, nella premessa alla, è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto. "La maggiore disponibilità di risorse finanziarie, unita al miglioramento delle capacità di progettazione, di implementazione e di spesa da parte della pubblica amministrazione - sottolinea -, saranno fondamentali per realizzare un salto di qualità nelle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, del ...

TV7Benevento : **Nadef: Gualtieri, 'opportunità per rilanciare Paese ma serve cambio passo e mentalità'**... - TV7Benevento : Nadef: Gualtieri, 'in prossimi anni investimenti pubblici su livelli superiori a pre crisi 2008'... - TV7Benevento : Nadef: Gualtieri, 'con Pnrr rilancio investimenti e riforme'... - TV7Benevento : **Nadef: Gualtieri, 'manovra e recovery valgono 2% pil in 2021'... - TV7Benevento : Nadef: Gualtieri, 'in 3°trim. rimbalzo superiore a quello ipotizzato nel Def'... -