In tv niente Tiziana Panella e Tagadà. La7 non li manda in onda (Di martedì 6 ottobre 2020) Oggi martedì 6 ottobre su La7 non andrà in onda Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella. E' la stessa emittente a comunicare la decisione con un tweet. L'obiettivo è quello di consentire i dovuti controlli sanitari. "Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari - si legge nel tweet di La7 - oggi - martedì #6ottobre 2020 - #La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con @tagadala7 di Tiziana Panella". Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Oggi martedì 6 ottobre su La7 non andrà inTagadà, la trasmissione condotta da. E' la stessa emittente a comunicare la decisione con un tweet. L'obiettivo è quello di consentire i dovuti controlli sanitari. "Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari - si legge nel tweet di La7 - oggi - martedì #6ottobre 2020 - #La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di nonre inil consueto appuntamento con @tagadala7 di".

JohSogos : RT @tempoweb: In tv niente Tiziana Panella e Tagadà. La7 non li manda in onda #tizianapanella #tagada #la7 - tempoweb : In tv niente Tiziana Panella e Tagadà. La7 non li manda in onda #tizianapanella #tagada #la7… - cerra_tiziana : Se il vostro karma è di unirvi, succederà comunque. Se non lo è, niente che tu possa fare sarà in grado di modifi… - Rosalba87806187 : RT @EnzaRomano8: @aydan_m_ @SignorelloTizi @gilmour34 @canyaman1989 @ozgecangurel Hai perfettamente ragione Aydan..non è la serie sbagliata… - EnzaRomano8 : @aydan_m_ @SignorelloTizi @gilmour34 @canyaman1989 @ozgecangurel Hai perfettamente ragione Aydan..non è la serie sb… -

Ultime Notizie dalla rete : niente Tiziana In tv niente Tiziana Panella e Tagadà. La7 non li manda in onda Il Tempo A Montecarlo il dottor Troilo corre per i bambini malati e dona 12mila euro all’associazione Agbalt

Era il 2010 quando i cuori di Montecarlo, per un secondo, hanno smesso di battere tutti insieme. Paolo ci lasciò a soli sedici anni. Ma, anche se è vero che la vita a volte semplicemente accade e noi ...

“Le Cortigiane”: Carla Carfagna con “NIENTE” vince la III edizione #iorestoacasa

Lo scorso lunedì 28 settembre, presso la storica location della Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore, è andata in scena nell’ambito dell’evento “Estate a Napoli 2020” - organizzata ...

Era il 2010 quando i cuori di Montecarlo, per un secondo, hanno smesso di battere tutti insieme. Paolo ci lasciò a soli sedici anni. Ma, anche se è vero che la vita a volte semplicemente accade e noi ...Lo scorso lunedì 28 settembre, presso la storica location della Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore, è andata in scena nell’ambito dell’evento “Estate a Napoli 2020” - organizzata ...