Il Regno Unito perde i dati di 16mila contagi per “colpa” di Excel (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Regno Unito perde i dati di 16mila contagi a causa di alcuni problemi con Excel mentre la pandemia sta dilagando. Un nuovo colpo di scena ha colpito il governo di Boris Johnson e il Regno Unito: a causa di alcuni problemi con il programma di calcolo Excel, sono stati persi i dati di circa 16mila … L'articolo Il Regno Unito perde i dati di 16mila contagi per “colpa” di Excel proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildia causa di alcuni problemi conmentre la pandemia sta dilagando. Un nuovo colpo di scena ha colpito il governo di Boris Johnson e il: a causa di alcuni problemi con il programma di calcolo, sono stati persi idi circa… L'articolo Ildiper “colpa” diproviene da YesLife.it.

alex_orlowski : Nel Regno Unito 15.841 casi di #COVID19 tra il 25 di set. e il 2 di ott. non sono stati registrati e tracciati per… - Corriere : Immuni, la paura fa crescere i download: 200mila in sei giorni e 6,7 milioni totali - antoguerrera : In Italia la App anti #coronavirus 'Immuni' supera i 7 milioni di download, a 4 mesi dal suo lancio. In Regno Unit… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: La pandemia di Covid continua a preoccupare il Regno Unito, che oggi assiste a un significativo aumento dei contagi, e… - conciricco : RT @CesareSacchetti: Boris Johnson:'dopo tutto quello a cui siamo andati incontro, non è sufficiente tornare alla normalità.' Johnson segui… -